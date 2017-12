Stef Nijland: Honderd keer invaller in de eredivisie in tien jaar

Het recordaantal invalbeurten nam Nijland dit seizoen al over van Regilio Simons. De voormalige aanvaller viel tijdens zijn loopbaan 97 keer in in eredivisieverband. Tegen Vitesse, begin november, nam de reserve van PEC Zwolle dat record alleen over. Nijland mocht in de duels met Heerenveen en Utrecht weer in de basis beginnen, maar belandde deze maand weer op de bank. Tegen ADO loste hij voor de 100ste keer een teamgenoot af in de eredivisie.