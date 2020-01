Stegeman ‘best content’ na verlies tegen Luik: ‘Totaal niet het gevoel dat we bij oude moesten blijven’

Over de switch naar 5-3-2

,,We hebben in de winterstop goed geëvalueerd en daar een aantal conclusies aan verbonden. Eén daarvan is dat we op zoek moeten naar meer defensieve stabiliteit, simpelweg omdat voor de winterstop teveel goals tegen hebben gekregen. Ik geloof dat wij het meeste aantal schoten op doel tegen hebben gehad. Je wil ook niet dat je elke wedstrijd drie keer moet scoren om te winnen. Daarom hebben we gekozen voor deze formatie. Dit was een goed moment om daarmee te starten. We zijn begonnen met trainen en hebben daar ook steeds weer veel beelden bij laten zien. Het accent lag deze week daarom vooral op de verdedigende organisatie. Maandag gaan we verder en dan het is noodzaak om er nog meer stabiliteit en voetbal in te rammen. Dat gaan we nu met meer weerstand doen.”