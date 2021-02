Stegeman blij dat PEC en RKC eerder spelen: ‘Met ijzel is het niet prettig in een bus’

Er is bar winterweer op komst, en dus heeft de Nederlandse voetbalbond ingegrepen. De wedstrijden die op zaterdagavond gespeeld zouden worden, zijn naar voren gehaald. Waaronder dus PEC-RKC. ,,Het wordt niet heel goed weer morgenavond, dus ja, dan snap ik heel goed dat je wedstrijden gaat verplaatsen”, zegt Stegeman in aanloop naar het thuisduel met de Waalwijkers.

IJzel

De trainer wijst onder meer op de omstandigheden die zich voordoen als het volop sneeuwt. ,,En dan is het kijken welke ploeg er het beste mee om kan gaan. Terwijl: nu ligt er, als het goed is, om 14.00 uur een goede mat en hoef je niet met een oranje bal te spelen.” Nog belangrijker, vindt Stegeman, is de veiligheid van de spelers, stafleden en mensen rondom de clubs. ,,RKC moet na de wedstrijd ook nog terugrijden. Als er ijzel komt, is het niet heel prettig om met een bus op de weg te zitten.”

18.45 of 14.00 uur, het verandert niks aan ziekenboeg van PEC Zwolle. Die blijft met aanvallers Slobodan Tedic, Mike van Duinen en verdediger Kenneth Paal aardig gevuld. En dan is ook zijn aanvoerder Bram van Polen nog geschorst na zijn rode kaart tegen FC Utrecht. Zijn vervanger achterin is Thomas Lam. Yuta Nakayama blijft op linksback de vervanger van Paal. Op het middenveld komt er hoogstwaarschijnlijk een plekje vrij voor Pelle Clement, die de vorige twee wedstrijden - tegen Heracles en in Utrecht - nog invaller was. En over Xavier Mous zegt Stegeman: ,,Ik ga er tegen RKC geen andere keeper in zetten.”

PEC scoort makkelijker

PEC treft de Brabanders dit seizoen voor de tweede keer. In Waalwijk werd het een paar maanden geleden nog 1-1. Stegeman hoopt dat zijn ploeg - mede door de drie aanvallende versterkingen - meer in staat is om een tegenstander kapot te spelen. ,,We scoren makkelijker”, doelt hij op de duels met Heracles (2-2) en FC Utrecht (3-3). Om er daarna ook aan toe te voegen ‘dat PEC de doelpunten ook makkelijker tegen krijgt de laatste tijd’.

Maar de aanvallende impulsen doen Stegeman in elk geval goed. Als voorbeeld pakt hij vleugelspeler Virgil Misidjan, die zelf een actie kan opzetten en daardoor makkelijker in staat is kansen te creëren. ,,Hij is natuurlijk ook al het een en ander gewend. Virgil is geen klein kind meer. Hij heeft in de Champions League en in de Bundesliga gespeeld. Hopelijk trekt hij die lijn door.”

Vermoedelijke opstelling: Mous; Van Wermeskerken, Kersten, Lam, Nakayama; Strieder, Huiberts, Clement; Misidjan, Buitink, Manuel.