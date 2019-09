Stegeman: ‘Blij dat we iemand van het kaliber Reza konden halen’

Ghoochannejhad voegde zich deze week bij de selectie van PEC Zwolle, waar hij de concurrentie aan moet gaan met Lennart Thy. ,,Hij moet nog wel een stappie maken”, zei Stegeman. ,,Dat is ook logisch. Reza heeft nog niet eens een groepstraining achter de rug. Ik had hem ook kunnen laten trainen, maar het was een bewuste keuze om hem te laten voetballen.”

Nadat de transfer van Andrija Novakovich afketste, schakelde PEC Zwolle door. Ghoochannejhad werd binnengehaald als nieuwe spits. ,,We wilden er graag een spits bij en ik ben blij dat we iemand van zijn kaliber konden halen”, stelde Stegeman. ,,Het is niet zo dat we blind voor één spits zijn gegaan. Er was een aantal opties en dit was voor ons de beste. Novakovich is een ander soort spits dan Reza, maar hij bleek niet haalbaar. Dan moet je een keuze maken: of je haalt niemand, of je haalt een heel goede speler die wél beschikbaar is.”