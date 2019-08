Stegeman blij en opgelucht na eerste zege met PEC: ‘Maar na rust met samengeknepen billen op de bank’

,,Ik ben heel erg blij", zei de coach, die het eredivisieseizoen met drie nederlagen en één remise begon. ,,We hadden één schamel puntje bij elkaar gevoetbald. Het is nog niet altijd even goed, maar ik ben blij met de drie punten, zeker nadat we meteen een nieuwe klap kregen bij de 1-0 van Emmen. De afgelopen periode kwamen we vaker op achterstand en bleek het lastig om het tij te keren. Het vertrouwen in de ploeg is broos, maar we hebben het knap opgepakt. We maakten meteen doelpunten en een aantal goede ook.”

Dennis Johnsen, Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani bogen de tegentreffer om in een royale achterstand, waarna het spel op en neer golfde. ,,Het was een mooie pot voetbal, waarin Emmen meer goals had kunnen maken, maar wij ook. De tweede helft zat ik met samengeknepen billen op de bank. Zij hebben veel mogelijkheden gehad, volgens mij ook omdat wij op twee gedachten hinken. Ik vond dat we minder energie staken in het vrijlopen. Daardoor was het na rust minder verzorgd bij ons en bleven we onder druk staan.”

Dominanter