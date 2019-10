Stegeman blij met langverwachte zege ‘overgeconcentreerd PEC’; Trainer baalt van blessure Van Wermeskerken

Stegeman had ook reden tot lachen, want hij zag zijn flink gewijzigde formatie een reeks van drie nederlagen zonder doelpunten beëindigen tegen de directe concurrent uit Den Haag. ,,Ik ben vooral blij, maar het was zeker nog niet top. Ik bespeurde geen angst, maar ik zag wel dat de ploeg aan het begin overgeconcentreerd was. Je kunt ook too much focus hebben. Ik heb ook wel verbetering gezien. Het belangrijkste voor ons is nu gewoon dat we winnen want in deze fase zijn de punten gewoon hard nodig.”