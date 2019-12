Stegeman blij met punten PEC Zwolle én dominantie tegen VVV (maar baalt ook)

John Stegeman was onder de indruk van de eerste helft van PEC Zwolle tegen VVV, maar over de manier waarop zijn ploeg na rust met de ruimtes en de vele kansen omsprong in de degradatiekraker, was hij niet te spreken.

,,Ik heb de jongens na de wedstrijd in de kleedkamer drie dingen gezegd", legde Stegeman na de broodnodige overwinning in Venlo (1-2) uit. ,,Dat we verzuimd hebben om een clean sheet te noteren, want zoveel grote kansen hebben we volgens mij niet weggegeven.”

Snik

,,Het aantal kansen dat we bij elkaar gespeeld hebben, was heel goed. We maken alleen te weinig doelpunten na rust. Naast de kansen die we misten, vind ik ook dat we het te vaak niet goed uitspelen. Tot slot heb ik de ploeg gecomplimenteerd voor het feit dat ze hebben gevochten tot de laatste snik.”

Topclub

PEC gleed na nederlagen tegen Feyenoord en AZ af tot onder de streep. Omdat het kalenderjaar volgende week wordt afgesloten bij een andere topclub, PSV, hadden de Zwollenaren alleen in Limburg nog een uitgelezen kans om in 2020 de competitie vanuit de veilige haven te hervatten.

Vroeg doelpunt

De druk stond daardoor vol op PEC en trainer Stegeman. ,,Ik ben vooral blij", zei de coach, die Kenneth Paal en Pelle Clement voor rust fraai zag scoren. ,,Blij met de manier waarop we deze wedstrijd gedomineerd hebben. De eerste helft was écht goed. En het spel was de voorbije weken ook al goed. Nu hebben we versnellingen in de opbouw, brengen we het geduld goed op en maken we wel een vroeg doelpunt.”

Balen