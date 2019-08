Stegeman doet het nu tóch: ook hij gaat met PEC Zwolle voortaan besloten trainingen houden

Het is de eerste keer dit seizoen dat Stegeman de poorten sluit voor pottenkijkers. Voor de duels met Willem II (1-3), FC Utrecht (3-1) en Vitesse (3-0) was iedereen welkom en waren er geen geheimen. Daar komt vanaf nu verandering in. Als PEC op zaterdag speelt, is de donderdagtraining besloten. Voetballen de Zwollenaren op zondag, dan geldt dat voor de training op vrijdag.

Opmerkelijk is dat Stegeman eerder nog liet weten dat hij niet per se voorstander is van besloten trainingen. Dat deed hij ook niet structureel bij zijn vorige club Go Ahead Eagles. In tegenstelling tot zijn voorgangers Van ‘t Schip en Stam bij PEC, die wel vaak in het geheim werkten aan hun opstelling. Die lijn trekt Stegeman nu door.