Stegeman gaat definitief met 5-3-2-formatie defensieve malaise PEC Zwolle te lijf

De degradatiekandidaat zal in de generale repetities tegen Zulte Waregem en Standard Luik vrijdag tijdens het trainingskamp in Spanje in de nieuwe samenstelling aan de aftrap verschijnen. In en op die formatie is deze week getraind in Mijas. De staf is overtuigd dat PEC met het nieuwe spelsysteem meer defensieve stabiliteit zal etaleren in de tweede seizoenshelft.