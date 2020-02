Stegeman geniet van hartstocht bij PEC Zwolle: ‘Maar moeten wedstrijd eerder beslissen’

Over de zetten die zijn spelers maakten tijdens het schaakspel voor rust, was Stegeman best tevreden. ,,Ik vond dat we dat heel aardig deden. Het voetbal was best verzorgd en we voetbalden ons er bij vlagen ook wel doorheen. Na rust deden we dat alleen niet meer. We zakten niet meer uit en wilden te snel naar voren, terwijl we in de rust nog beelden lieten zien van hoe we ze tussen de linies pijn konden doen. We moeten de wedstrijd eerder beslissen.”