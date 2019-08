Stegeman heeft gehavende selectie PEC Zwolle hevig overschat

Clubloze Erik Bakker wacht bij Jong PEC Zwolle op een nieuw voetbal­avon­tuur

14:44 Erik Bakker (29) zit zonder club, nadat zijn contract bij De Graafschap is afgelopen. Bij de beloften van PEC houdt de middenvelder - die van 2007 tot 2011 en in het seizoen 2017-2018 ook al in Zwolle voetbalde - zijn conditie op peil. Wat ging er mis en hoe ziet zijn toekomst eruit?