Stegeman jaloers op intensiteit en agressiviteit Groningen: ‘Wij zijn met PEC in fases heel, heel, heel matig’

John Stegeman was totaal niet te spreken over het machteloze optreden van PEC Zwolle in Groningen, waar het met 2-0 ten onder ging. Volgens de trainer is de weg naar de middenmoot voor zijn wisselvallige eredivisieploeg nog lang. ,,We moeten veel stabieler worden.”

,,Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik was vanavond een beetje jaloers op Groningen", stak Stegeman van wal. ,,En dan met name de intensiteit en de agressiviteit die zij tentoonspreidden. Aan de bal en zonder bal was het bij ons niet goed genoeg. We roepen de problemen bij vlagen over onszelf af door voor moeilijke oplossingen te kiezen. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat we de middellijn niet over mochten. Er zat geen diepte juiste momenten in ons spel. We hebben vandaag een hele matige wedstrijd met elkaar gespeeld, waarin we ons al heel vroeg hebben overgegeven aan Groningen.”

PEC leed tegen het stugge FC Groningen de eerste nederlaag in vier wedstrijden. De laatste drie duels met degradatiekandidaten leverden weliswaar de eerste zeven punten op, maar het spel was ook in de ontmoetingen met Emmen, Sparta en RKC erg wisselvallig, weet Stegeman. ,,Deze wedstrijd is denk ik kenmerkend tegen voor dit PEC Zwolle. Als ik de eerste zeven wedstrijden neem, is het in fases goed - waar vandaag overigens geen sprake van was - en in fases ook heel heel, heel, heel matig.”