Stegeman kan in cruciale kelderkraker beschikken over spelmaker Saymak

Als de nummer zestien van de eredivisie reist de selectie van PEC Zwolle zaterdag af naar VVV, de ploeg die met twee punten meer één plekje hoger staat op de ranglijst. Ja, stelt trainer John Stegeman, natuurlijk is iedereen zich bewust van de belangen van de wedstrijd in Venlo (19.45 uur). De coach heeft weer de beschikking over Mustafa Saymak en Iliass Bel Hassani.

,,Ik denk dat iedereen af en toe wel eens op de ranglijst kijkt”, zegt Stegeman, die zijn selectie deze week ‘geconcentreerd zag trainen’. ,,Het lijkt me logisch dat de spelers dondersgoed weten dat we een directe concurrent treffen. We willen daar graag weg.”

Realiteit

Bij een overwinning in Venlo klimt PEC, dat nu dertien punten bijeen gesprokkeld heeft, over VVV heen. Veel verder omhoog kijkt Stegeman niet. ,,We staan waar we staan, dan is dat de realiteit. Het belang is op dit moment groot. Of dit de belangrijkste uitwedstrijd sinds jaren is voor PEC? Dat weet ik niet. Het is wel een heel belangrijke.”

De trainer van PEC kan wel over een zo goed als fitte selectie beschikken in Limburg. Alleen routiniers Bram van Polen en Etiënne Reijnen ontbreken vanwege een enkelblessure. Van Polen heeft al winterstop en verwacht op zijn vroegst tijdens het trainingskamp in Spanje in januari de groepstraining te hervatten. Ook Reijnen, die vrijdag nog meetrainde met het tweede elftal, komt dit kalenderjaar hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie.

Linksback Kenneth Paal, die maandag bij de beloften een uur meedeed tegen Jong Heracles Almelo, is wel weer van de partij. Ook Van Duinen deed in die wedstrijd mee. De creatieve middenvelders Mustafa Saymak en Iliass Bel Hassani zijn eveneens hersteld van hun blessures en dus inzetbaar in Venlo. Zij ontbraken afgelopen weekeinde nog tegen AZ.