Stegeman kraakt PEC-defensie na derde verlies: ‘Je moet met je mooie hoofdje naar de bal’

,,Ik vond ons voor rust minimaal gelijkwaardig, maar in de eindfase blaffen we wel maar bijten we niet", foeterde de coach tijdens de persconferentie. ,,Het waren misschien geen grote kansen, maar wel goede mogelijkheden. Ik vond ook dat we bij vlagen prima speelden. Alleen met slordigheden hielpen we Vitesse om er weer druk op te krijgen.”

Reijnen

PEC Zwolle zocht met een verdiende 0-0 ruststand de kleedkamer op. Eenmaal terug op het veld ging het, niet voor het eerst dit seizoen, meteen mis. Verdediger Etiënne Reijnen veroorzaakte een penalty voor Vitesse met een handsbal.

,,Het plan waar we ze nog meer pijn konden doen, kon na twee minuten al de prullenbak in. We waren verschrikkelijk aan het verdedigen. Verdediger of geen verdediger, je moet de duels daar aangaan en je mooie hoofdje tegen de bal aanzetten", doelde hij op zijn aanvoerder.

Halve balletjes

,,We zijn een ploeg die blaft maar niet bijt", vervolgde Stegeman, die Bruns een prima entree slecht zag afsluiten. ,,Aan de 2-0 ging ook een fout vooraf. We leiden op een verschrikkelijke manier balverlies. Dan valt er iets weg in de ploeg. We zijn niet scherp meer, verliezen duels, geven halve balletjes.”