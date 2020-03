Stegeman nadert schorsing en ziet PEC Zwolle droogte op vreemde bodem beëindigen

Stegeman kreeg in Limburg namelijk een gele prent voorgeschoteld van Martin van de Kerkhof. De trainer van PEC haalde verhaal na een vermeende overtreding op Kenneth Paal. Het was niet voor het eerst dat Stegeman geel zag. Ook tegen ADO Den Haag en Feyenoord eerder dit seizoen zag hij de arbiter hem geel voorhouden. Een vierde kaart betekent automatisch een wedstrijd schorsing voor de coach.

Bijna vijf duels zonder goal

In dezelfde wedstrijd kwam PEC in de slotminuut tot scoren. De benutte penalty van Lennart Thy betekende de eerste treffer op vreemde bodem in bijna vijf wedstrijden. De laatste die buitenshuis trefzeker was voor PEC, was Mustafa Saymak. Hij opende de score na 12 minuten bij PSV. Daarna wisten de bezoekende Zwollenaren tegen Willem II, RKC en AZ niet het net te vinden. Tegen Fortuna werd die droogte in 2020 en na 437 minuten in totaal beëindigd.

Quote Vijf keer scoorde PEC dit seizoen in de 90ste minuut of later. Dat is even vaak als in de twee seizoen hiervoor. De laatste drie doelpunten van PEC vielen allemaal uit een standaard­si­tu­a­tie en in de absolute slotfase.

Belabberde uitreeks