Stegeman nederig na ‘nodige’ zege in spektakelstuk: ‘We zijn er nog lang niet’

,,We moeten bescheiden blijven", stelde PEC Zwolle-coach John Stegeman na de krankzinnige overwinning van op Vitesse zaterdagavond (4-3). ,,We krijgen ook gewoon weer drie goals tegen.”

PEC belandde tegen Vitesse in de slotminuten van de hemel in de hel en weer terug doordat achtereenvolgens Reza Ghoochannejhad een penalty benutte, Oussama Tannane de bezoekers in de 92ste minuut langszij bracht en vervolgens Pelle Clement via Vitesse-doelman Remko Pasveer nog het stadion liet ontploffen.

,,Met de hartslag is het inmiddels weer goed", zei een opgeluchte Stegeman na het spektakelstuk. ,,We zijn blij maar moeten niet doen of we de wereld hebben gewonnen. Maar deze was wel heel belangrijk en ook nodig. Volgende week (Fortuna Sittard, red.) komt er weer een belangrijke wedstrijd. Als we deze dingen doen en de foutjes er meer uit kunnen houden, dan komen we waar we horen.”

Bescheiden

,,We hebben in januari gezegd dat we erin willen blijven. Vandaag hebben we dat op een goede en mooie manier aangetoond", stelde Stegeman, die met PEC over de degradatiestreep klom. ,,Er kwam wat geluk bij kijken. De penalty, dat je nog scoort na hun gelijkmaker. Maar de doelpunten waren goed. Ik vond de zege dikverdiend, maar laten we maar bescheiden blijven.”