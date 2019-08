Stegeman neemt ‘gifkikker’ Bruns meteen op in basisploeg PEC Zwolle

Stegeman kent Bruns vanuit hun gezamenlijke periode bij Heracles en denkt dat het nog puntloze PEC Zwolle de kwaliteiten van de middenvelder goed kan gebruiken. ,,Thomas voegt ervaring en gif toe aan ons elftal. Rijp voor negentig minuten is hij nog niet, maar hij moet zich gewoon leeg knokken en dan zien we wel verder.”

Dat Bruns nog inhoud en wedstrijdritme mist, weerhoudt de coach er niet van hem op het oude nest meteen op te stellen. ,,Het gaat niet alleen om metertjes", stelde Stegeman tijdens het persmoment. ,,Het zit ook bovenin je hoofd. Wil je lijden? Kun je pijn hebben? Dit team heeft behoefte aan één of misschien wel meer van dit soort gifkikkers. Jongens die het elftal bij de hand nemen. Ik wil dat we meer met elkaar bezig zijn.”

Quote

Naast nieuweling Thomas Bruns, die donderdagmorgen speelgerechtigd werd verklaard, kan Stegeman ook weer beschikken over Pelle Clement en Gustavo Hamer. Beide spelers zijn volledig hersteld van de blessures die zij tijdens de nederlagen tegen Willem II (Clement) en FC Utrecht (Hamer) opliepen.

Tegenover hun rentree staat de afwezigheid van Yuta Nakayama. De Japanse controleur kwam woensdag in botsing met een teamgenoot en is volgens PEC ‘even uit de roulatie’. Nakayama meldt zich in een volle Zwolse ziekenboeg, waar hij gezelschap heeft van Vito van Crooij, Thomas Lam, Mike van Duinen en Bram van Polen.