Stegeman ontsnapt met PEC Zwolle: ‘Bar en boos na rust maar daarvoor hadden we ze op de rug’

PEC Zwolle kroop in een heuse kelderkraker met een late gelijkmaker door het oog van de naald tegen Fortuna Sittard. Trainer John Stegeman stapt desondanks met gemengde gevoelens de bus in. ,,Na rust was het bar en boos maar daarvoor hadden we ze waar we ze hebben wilden.”

,,Ik denk dat we er allebei de pee in hebben", stak Stegeman van wal, terwijl hij naar collega-trainer Sjors Ultee wees. ,,Ik ben heel blij met een het punt. Toch vind ik dat we in de eerste helft al hadden moeten toeslaan. We hadden ze waar we ze hebben wilden. Het spel was goed, we creëerden kansen. In dit soort wedstrijden moet je genadeloos toeslaan. We hadden Fortuna op de rug. Dat merkte je ook aan het publiek, dat al begon te fluiten.”

Contrast

Het contrast met de tweede helft was gigantisch, zag Stegeman. ,,Toen werden we overklast. Ik heb gehamerd op het blijven combineren achterin, met de keeper erbij. Ik vond dat we nu te snel de lange bal hanteerden, naar achteren liepen en met de linies te ver uit elkaar speelden. Ook het gevaar Mark Diemers heb ik benadrukt, met alle respect voor de andere Fortuna-spelers. Hij is de man van de passes, de assists en de goals. Toch krijgt hij de ruimte om te kappen en te schieten.”

Het schot van Diemers werd gelost door PEC-doelman Michael Zetterer, waarna George Cox de openingstreffer binnengleed voor Fortuna. Met hulp van de VAR en de benutte penalty van Lennart Thy kropen Stegeman en PEC in de slotminuut door het oog van de naald. ,,Uiteindelijk ben je dan blij. Maar over de tweede helft kan ik onmogelijk tevreden zijn. Daarin was het voetballend en verdedigend bar en boos.”

Punten