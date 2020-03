Stegeman schakelt na zware reeks PEC terug naar huisstijl: ‘Je weet toch hoe ik ben als trainer?’

Na zes wedstrijden met vijf verdedigers te hebben gespeeld, verscheen PEC Zwolle zaterdag tegen Vitesse weer in de huisstijl van trainer en club aan de aftrap. De reden daarvoor moet vooral in het programma gezocht worden, stelde coach Stegeman na de sensationele 4-3 zege.

Of Stegeman met een dilemma zit nu de switch naar het oude 4-3-3 meteen een triomf opgeleverd? ,,Nee, dat had met het programma te maken. Als je tegen tegenstanders speelt waaraan je competitief bent, bepaalt hoe goed je aan de bal bent meestal of je wint of niet. Dan kan het prima. Er kwam echter een serie wedstrijden aan, tegen Utrecht, Willem II, AZ en Feyenoord, waarbij wij reden zagen om het anders neer te zetten en om te kijken of we daarmee succesvol konden worden.”

PEC vergaarde dit jaar in de formatie met vijf verdedigers zes punten in de eerste zes eredivisieduels, waarin ook RKC en Groningen tegenstanders waren. Stegeman, die met PEC voor de winterstop geen punt pakte tegen clubs uit het linkerrijtje, schakelde zaterdag - na twee besloten trainingen - terug naar de huisstijl van club en trainer zelf. ,,Het was altijd al de bedoeling om terug te gaan hiernaar.”

Quote Ik vond de 5-3-2-formatie wel succesvol genoeg, maar wat ik elke week aan de bal constateer, is dat we mensen in het midden tekort komen. Dan is het moeilijk aanvallen en dan zwicht je uiteinde­lijk onder de druk, vind ik. John Stegeman, Trainer PEC Zwolle switchte ‘volgens planning’ tegen Vitesse weer naar een 4-3-3-formatie

Behoefte

Of het daadwerkelijk al in de planning lag? ,,Ja, jij weet toch hoe ik ben als trainer", vraagt Stegeman, doelend op zijn periodes bij Heracles en Go Ahead Eagles, waar hij vrijwel altijd volgens de Hollandse school speelde. ,,Ik moet alleen wel kijken waar het elftal behoefte aan heeft. En als 5-3-2 dan de sleutel tot punten is en we daardoor in de eredivisie kunnen blijven, vind ik dat ik dat moet doen.”