Stegeman trapt met PEC af in zonnig Wijthmen: ‘Ik snap het sentiment maar ik wil mijn plafond halen’

De belangrijkste nieuweling, John Stegeman, arriveerde om 13.35 uur op de accommodatie van de vierdeklasser, waar de grote buurman zich voor het derde jaar op rij klaarstoomt voor het eredivisieseizoen. Van de pikante overstap die de hoofdtrainer vorige maand maakte vanuit Deventer was in Wijthmen weinig te merken. Stegeman schudde een handje, poseerde voor een foto en sjokte door naar de kleedkamer.

Achtbaan

Waar de achterban van PEC hem met open armen ontvangt, is Stegeman door een deel van de aanhang van Go Ahead Eagles vervloekt en verketterd voor zijn besluit om bij de aartsrivaal aan de slag te gaan. De Epenaar sloot zich, vrij snel na verloren play-off-finale tegen RKC en de bekendmaking van zijn pikante overstap, af van sociale media en zocht een paar dagen later met zijn gezin twee weekjes de zon op om de accu op te laden en bij te komen van ‘de achtbaan'.

,,Ik kende het sentiment en die afweging heb ik van tevoren gemaakt want ik ben niet dom", stelt Stegeman nu. ,,Ik kon een onverwachtse stap vooruit maken naar een stabiele eredivisieclub. Daar heb ik met intimi over gesproken. Uiteindelijk heb ik alles op een weegschaal gelegd en was het voor mij duidelijk en helder: ik doe het want ik wil mijn plafond halen als trainer. Iedereen mag daar wat van vinden. Daar vind ik ook niks van want ik snap het sentiment, maar ik moet uiteindelijk wel naar mijn eigen kijken.”

Volledig scherm Hoofdtrainer John Stegeman laat zich gelden tijdens zijn eerste bij PEC Zwolle, een kleine maand na zijn pikante overstap van Go Ahead Eagles. ,,Iedereen mag daar wat van vinden.” © Henri van der Beek

Stegeman krijgt een bekertje water aangereikt van de assistent-perschef, maakt een woordgrap en veegt het zweet van zijn gebruinde voorhoofd. Onder de stralende zon heeft hij met zijn - nog aan mutaties onderhevige - selectie zijn eerste sessie als trainer van PEC afgewerkt. Stegeman sprak daarbij de spelers toe, liet ze voor wat duurwerk naar het andere veld verhuizen en was al slenterend druk aan het doceren tijdens een positiespel en pass- en trapvorm. Als hij voeten tekort komt om de ballen bij elkaar te houden, werpt hij een blik naar de dugout, waar Erwin Vloedgraven een babbeltje maakt. ,,Hey Erwin, je zou toch helpen", schreeuwt de trainer. Binnen een paar tellen huppelt de verzorger het veld in.

Corvee

Quote De vier jeugdspe­lers die in de voorberei­ding meetrainen bij PEC Zwolle kregen vrijdag bij de kennisma­king meteen van trainer Stegeman te horen dat ze de eerste twee weken corvee hebben Niet alleen toeschouwers en stafleden leren Stegeman kennen als oefenmeester die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. Ook de spelers weten na twee dagen (vrijdag ondergingen ze nodige testen) dat ze met een recht-voor-de-raap-coach van doen hebben. Zo kregen jeugdspelers Eliano Reijnders, Thomas van den Belt, Jan Quispel en Dean Huiberts tijdens de kennismaking meteen te horen dat ze de komende twee weken corvee hebben. ,,Talenten denken vaak dat ze er al zijn, maar volgens mij begint het dan pas.”

Stegeman had vrijdag wel goed nieuws voor de weinig lenige Mike van Duinen: Pilates is niet langer verplicht. Wie dacht dat hij daardoor voortaan eerder naar huis kon, had het echter mis. Wie de yoga-sessies overslaat, wil Stegeman op een andere manier zien trainen. In het krachthonk, of desnoods in de keuken om kooklessen te nemen.

Topsportklimaat

Als PEC onder Stegeman en technisch manager Mike Willems ergens op inzet, is het wel een topsportklimaat. Het was afgelopen seizoen te vrijblijvend bij de eredivisionist. Een alles-mag-niks-moet-houding waar ook trainer Jaap Stam zich groen en geel aan ergerde. Voormalig Olympiër Erben Wennemars gaat staf, spelers en ook kantoorpersoneel nu helpen het maximale uit zichzelf te halen. ,,Ik werk graag met specialisten die jongens het laatste zetje kunnen geven om de absolute top te bereiken. Erben heeft daar gezeten en kan op het gebied van mentale weerbaarheid helpen bijvoorbeeld.”

Wennemars ontbrak nog in Wijthmen, maar hij zal regelmatig op het trainingsveld en in de kleedkamer verschijnen. Vrijwel alle andere nieuwe gezichten waren verder present. Assistent-trainer Henri van der Vegt en keepers Michael Zetterer en Xavier Mous. De laatste moet zijn krabbel nog zetten en dook de ballen daarom nog niet uit de hoek. Zetterer wel. De Duitse doelman maakte vooral indruk met zijn postuur.

Saymak

Willems maakte vooral wat praatjes. Met de stafleden, met de voorzitter, met de algemeen manager, met veel supporters en met Mustafa Saymak. Saymak? Ja, de clubtopscorer van 2018 viert vakantie en kwam, na een teleurstellend seizoen bij het Turkse Rizespor, met zijn nieuwe, geblondeerde coupe even buurten in Wijthmen. Van een terugkeer zoals bij Etiënne Reijnen is (nog) geen sprake.

Volledig scherm Mike Willems, de nieuwe technisch manager van PEC Zwolle, maakt al lopend langs de dugout een dolletje met nieuweling Etiënne Reijnen en spits Mike van Duinen. © Henri van der Beek

Reijnen liep na acht jaar zijn eerste rondjes voor Zwolle. Dat deed hij op veld 2, achter Bram van Polen en Mike van Duinen. De routinier tekende een paar uur eerder voor twee jaar bij PEC, de club waar hij als jeugdspeler begon en naar alle waarschijnlijkheid dus ook afsluit. Reijnen is echter niet van plan dat als reserve te doen. ,,Ik ben hier gekomen om te spelen en niet alleen om van waarde te zijn voor de kleedkamer.”

Rondo's

Boven de biljartlakens spatten de sierkogels net als vorig jaar in fonteinen uiteen. In tegenstelling tot de aftrap van het voorbije seizoen, nemen kinderen nu geen deel aan de rondo’s. Toch komen ze op veld 2 dichtbij de spelers. Het trip Van Polen, Van Duinen en Reijnen heeft net een minuutje pauze, als een handvol jochies zich om de aanvoerder verzamelt voor een selfie. Van Polen blijkt de beroerdste niet. ,,Kan wel even snel.” Als vervolgens de volgende invasie dreigt, keert hij zich om en verzoekt hij de kinderen na de training weer te komen.

Volledig scherm Etiënne Reijnen (midden) loopt na acht jaar weer zijn eerste rondjes voor de Zwolse club. ,,Ik ben hier gekomen om te spelen en niet alleen om van waarde te zijn voor de kleedkamer.” © Henri van der Beek

Waar Van Polen dan zijn handtekening zet op ballen en shirts, deelt grasmeester Alfred Meiberg voor de kantine van VV Wijthmen bekertjes bier uit. En terwijl Marco Borsato en Davina Michelle zich afvragen hoe het danst, vragen supporters zich af of er nog nieuwe spelers op komst zijn. Een wat oudere supporter grapt over Anass Achahbar, die hij gespot zou hebben bij de frietkraam op de parkeerplaats. Achahbar heeft net als Ruben Ligeon te horen gekregen dat hij niet kan meetrainen met de hoofdmacht en transfervrij mag vertrekken.