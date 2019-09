Stegeman treft RKC na beladen week; Reijnen ‘paar wedstrijden’ uit de roulatie

Stegeman stond de cameraploegen te woord en vertelde over zijn beladen week. Maandag deed hij voor het eerst het woord tijdens een sponsoravond van PEC Zwolle, vier dagen later praatte hij met de media. Over zijn ongeluk, maar ook over het treffen met RKC Waalwijk. De Brabanders komen zondag (12.15 uur) op bezoek.

De trainer van PEC kan nog altijd niet beschikken over Vito van Crooij, die herstellende is van een blessure aan zijn buikwand. Etiënne Reijnen is ook niet van de partij. De ervaren verdediger mist de komende wedstrijden vanwege een kwetsuur aan zijn enkel. Verder mist Stegeman de gebruikelijke namen.

Nieuwkomer Reza Ghoochannejhad is inzetbaar, maar begint op de bank. De spits maakte vorige week tegen Arminia Bielefeld (2-0 verlies) zijn officieuze debuut in het PEC-shirt. ,,Hij kan nog geen negentig minuten spelen, maar is iemand die iets toevoegt aan deze groep.”