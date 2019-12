Stegeman trekt vrije dag PEC Zwolle-selectie in na ontluisterende bekernederlaag

live Bekertoer­nooi PEC Zwolle is voorbij na hopeloze avond in Sittard

17 december In 45 hemeltergend slechte minuten bij Fortuna Sittard heeft PEC Zwolle de kans op overwintering in het KNVB-bekertoernooi verkwanseld. De eredivisionist had niet de reparatiemiddelen bij zich om daar in de tweede helft nog wat aan te veranderen: 3-0.