Stegeman twijfelt nog ‘op één of twee posities’ voor competitiestart PEC Zwolle

,,Ik twijfel nog op één of twee posities, maar dat is niet erg. Daar kom ik wel uit. Ik ga daar de komende dagen eens rustig over nadenken met mijn staf", stelt Stegeman na weken van experimenteren bij zijn nieuwe club. ,,We hebben veel dingen geprobeerd, ook door blessures en jongens die later aansloten. Ik heb dingen gezien waar ik tevreden over ben, maar ook mindere dingen. Het is dus nog wel een beetje zoeken naar de juiste mix. Dat proces blijft, al zal ik tegen Willem II heus elf jongens opstellen. Zij zullen ook wel het vertrouwen van mij krijgen.”

Stegeman kan bij de opening van de eredivisie tegen Willem II vrijdag niet beschikken over de langdurig geblesseerden Thomas Lam, Mike van Duinen en Bram van Polen. Daarnaast nemen verdedigers Sam Kersten en Kenneth Paal een schorsing mee uit het afgelopen seizoen. Afgaande op de wissels in de generale repetitie tegen Asteras Tripolis vechten Stanley Elbers en Vito van Crooij voor de plek als rechtsbuiten en is het nog de vraag of Rick Dekker tegen Willem II als centrumverdediger of controleur fungeert. Daardoor lijkt Clint Leemans nog niet helemaal verzekerd van een basisplek.

Nieuwsgierig