Stegeman: ‘We geven de doelpunten te makkelijk weg’

Over het duel in Alkmaar kon Stegeman ‘onmogelijk’ tevreden zijn. ,,We speelden teveel de lange bal, waar voetballen via het middenveld ook mogelijk was geweest. We overleefden een penalty, maar in de tweede helft gaven we het in tien minuten tijd weg.’’ Na de twee benutte strafschoppen van Teun Koopmeiners was de spanning verdwenen uit de wedstrijd.