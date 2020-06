Stegeman wil ‘Spaans kwartet’ van PEC Zwolle ook in Wijthmen aan het werk zien

In januari, toen PEC Zwolle op trainingskamp was in het Zuid-Spaanse Mijas, maakten Lagsir (spelmaker), Caschili (middenvelder), Chirino (back) en Van den Berg (centrumverdediger) al hun opwachting. Ze trainden met de hoofdmacht mee en kregen speeltijd in de oefenwedstrijd tegen Zulte-Waregem. Amper een half jaar later mag het viertal wederom proeven aan het grote werk als PEC in Wijthmen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.