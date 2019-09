Stegeman wil Van Crooij eerst ‘een goede trainingsweek’ aanbieden

Van Crooij staat al wel op het trainingsveld, maar is niet fit genoeg om tot de wedstrijdselectie te behoren. De Limburger kampt met de naweeën van een buikwandblessure die hem al weken aan de kant houdt. ,,Ik had gehoopt dat Vito erbij zou zijn, maar dat is niet het geval”, zegt Stegeman. ,,We willen hem eerst een goede trainingsweek aanbieden voordat hij minuten gaat maken. Dat is een streep door de rekening. Voor ons en voor hem.”