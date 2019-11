Stegeman wisselt van keeper bij PEC: ‘Zetterer verdient een kans’

VIDEO Stiften met Norder: Deventer koek in kleedkamer voor arbiters, de sixpack van Gözübüyük

9:22 Al dertig jaar is Thea Norder vrijwilliger bij Go Ahead Eagles. Van fouillerende steward tot de gerespecteerde voorzitter van de supportersvereniging die de 47-jarige Deventerse nu is. ,,Voetbal is een mannenbolwerk, maar ik vind het niet moeilijk om me staande te houden als vrouw. Respect verdien je door eerlijk en oprecht te zijn.’’