Stegeman zet Strieder meteen in de basis bij PEC: ‘Hij heeft kwaliteiten die we nog niet hadden’

Welke indruk maakt hij op je?

Stegeman: ,,Tot nu toe een goede.”

Waar baseer je dat op?

,,Dat merk ik aan het niveau dat hij meebrengt in trainingen.”

Niveau?

,,Ja, het basisniveau dat je van een eredivisiespeler mag verwachten.”

Heb je het gevoel dat hij de missing link is?

,,Dan leg ik wel heel veel druk op hem en ik weet ook niet of ik het zo moet ervaren. Hij heeft bepaalde kwaliteiten die we niet in de selectie hadden. Daarom hebben we hem gehaald.”

Welke kwaliteiten?

,,Organisatorische kwaliteiten. Als wij de bal hebben en in een volgende fase zitten, is hij bezig met het organiseren van de restverdediging. Als we de bal verliezen, is hij ook weer heel belangrijk. Maar ook gewoon aan de bal. Hij houdt het simpel op die positie. Wat ik tot nu toe heb gezien, want ik heb natuurlijk al een aantal keer als trainer tegen hem gespeeld, speelt ook bijna nooit naar de verkeerde kleur. Geen opsmukballen en ook vooruit, zeker.”

Hoe fit is Strieder?

,,Hij is fit. "

Ook wedstrijdfit?

,,Ook wedstrijdfit, ja.”

Ga je hem meteen in de basis opstellen?

,,Ja.”

Volledig scherm 21-09-2016 : Utrecht : Sportpark Zoudenbalch. Training van FC Utrecht ter voorbereiding op bekerduel uit bij FC Twente. Trainer Erik Ten Hag dolt met speler Rico Strieder (R) Foto : Ruud Voest © Foto Ruud Voest

Wanneer heb je dat besluit genomen?

,,Ik heb een vijftal mensen gesproken over Strieder. De bevestiging dat hij wedstrijdfit is, heb ik de afgelopen week op het veld gekregen. Daarom speelt hij ook.”

Je sprak ook met Erik ten Hag, die hem in München en in Utrecht meemaakte. Wat zei hij?

,,De inhoud van die gesprekken ga ik niet delen, maar ik heb er goede referenties aan gehad. Dat je met Ten Hag contact legt, is logisch, aangezien hem van Bayern meenam naar Utrecht. Hij heeft een eerlijk beeld van hem geschetst. Dat was niet alleen een lofzang. Hij voorziet wel een match want anders had hij hem ons denk ik niet aangeraden. We hebben veel contact over voetbal. Dan zijn we ook open en eerlijk naar elkaar.”

Ten koste van wie gaat de basisplaats van Strieder?

,,Dean. Ik vond dat ik een keuze moest maken tussen Pelle Clement en Dean Huiberts. Zij zijn eigenlijk elkaars concurrenten omdat het jongens zijn aan de bal in de volgende fase willen komen en minder bezig zijn met het verdedigende aspect. Ik zeg ook niet dat ik Pelle veel beter vind dan Dean. Dean is een uitstekende speler die zich heel goed ontwikkeld. Ik laat hem nu niet als een baksteen vallen, want ik zie heel veel potentie bij hem. Maar door de manier van spelen is er voor hem iets veranderd. Hij moet nu anders denken omdat hij lager speelt. Daar vind ik hem en Pelle minder goed in dan Rico, vandaar ook dat we op zoek zijn gegaan naar zo’n type middenvelder.”

Is dat de enige wijziging in je elftal?

,,Ja.”

Dan verschijnt Bram van Polen nog niet aan de aftrap..

,,Nee, die heeft pas 60 minuten gespeeld, maandag met de beloften. Hij lag er na de voorbereiding tig maanden uit, heeft toen één wedstrijd gespeeld en lag er opnieuw uit. Nu heeft hij weer één wedstrijd in de benen en is hij net twee weken in training. Maar Bram is wel een jongen die er goed mee bezig is. Vorige week was het een beetje onverantwoord om hem te laten invallen. Dat is het niet meer.”