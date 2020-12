Stegemanout: ja of nee? ‘Zelfs Mourinho brengt dit PEC niet in het linkerrijtje’

PollNa de bekerblamage tegen Excelsior (0-2) was de hashtag #Stegemanout dinsdag opnieuw trending topic op Twitter. In hoeverre lost het wegsturen van de trainer de problemen bij PEC Zwolle op? Vijf bekende voetbalanalisten, onder wie Aad de Mos en Gertjan Verbeek, geven antwoord.

Aad de Mos (Ziggo Sport): ‘Lot van Stegeman ligt in handen van de spelersgroep’

Volledig scherm Aad de Mos © BSR Agency

,,Voor Stegeman wordt het de komende dagen alles of niks. Als hij vrijdag tegen Emmen en woensdag tegen ADO vier punten haalt, blijft hij nog wel even. Maar als hij er eentje verliest, kan hij zijn koffers pakken. Of Bram van Polen moet vandaag al naar Adriaan Visser stappen en zeggen: het is over tussen ons en de trainer. Dan grijpt de voorzitter meteen in. Maar dit krijg je dus als het verwachtingspatroon te hoog is. Dan krijg je gemor.’’

Quote Voor Stegeman is het echt zaak om snel punten te pakken. Dan heeft PEC zelfs alweer zicht op het linkerrij­tje. Het wordt alleen wel heel erg lastig Aad de Mos

,,Voor Stegeman is het daarom zaak om snel punten te pakken. Dan heeft PEC zelfs alweer zicht op het linkerrijtje. Het wordt alleen wel erg lastig. In dit stadium kan hij niet ineens anders gaan spelen. Het lot ligt nu in de handen van de spelersgroep. En dat is heel gevaarlijk. Want als de spelers van je af willen, kunnen ze je ook saboteren.”

Gertjan Verbeek (FOX Sports): ‘Het is nooit leuk als de fans tegen je gaan keren’

Volledig scherm Gertjan Verbeek © ANP

,,Supporters kunnen een trainer niet ontslaan. Maar het is natuurlijk nooit leuk als de fans zich tegen je gaan keren. Dan wordt het voor een trainer wel heel moeilijk om een presterend team neer te zetten. Op alles wordt commentaar geleverd, dat zie je nu ook bij Stegeman. Ze beginnen nu zelfs al over hoe hij op de bank zit.”

Quote Het beste is om snel duidelijk­heid te verschaf­fen. Beleg als club desnoods een persconfe­ren­tie waarin je het vertrouwen in de trainer uitspreekt. Dan weet iedereen waar-ie aan toe is. En is het meteen rustig Gertjan Verbeek

Poll Moet PEC Zwolle afscheid nemen van John Stegeman als hoofdtrainer? Nee

Ja

Ik twijfel Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Moet PEC Zwolle afscheid nemen van John Stegeman als hoofdtrainer? Nee (26%)

Ja (71%)

Ik twijfel (3%)

,,Maar vergeet niet dat er nogal kwaliteit is weggegaan. En daarvoor zijn te weinig vervangers gehaald. Dat zie je goed terug op het veld. Het veldspel is best redelijk, maar omdat de buitenspelers niet doorkomen en je de nummer 10 nooit ziet, creëren ze nauwelijks kansen. Dat heeft puur met kwaliteit te maken.’’