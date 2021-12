Sterke eerste helft levert PEC Zwolle kostbaar punt op tegen FC Groningen

wedstrijdverslagLang, heel lang leek PEC Zwolle in Groningen op weg naar de tweede overwinning van dit eredivisieseizoen. Een wonderschone vroege treffer van Mees de Wit vormde het hoogtepunt van een sterke eerste helft. Na rust slaagde de Zwolse equipe er toch niet in om de toenemende Groningse druk volledig te weerstaan. Door een eigen doelpunt van Thomas van den Belt moest PEC daarom genoegen nemen met een punt: 1-1.

PEC-trainer Dick Schreuder kon in Groningen geen beroep doen op Bram van Polen, Daishawn Redan, Mustafa Saymak, Kenneth Paal, Pelle Clement en Sai van Wermeskerken. Slobodan Tedic begon verrassend op de bank en werd in de punt van de aanval vervangen door Gervane Kastaneer. Verder ook een mooi moment voor Joey Kesting, die bij afwezigheid van de zieke Mike Hauptmeijer een plek in de selectie had.

Heerlijke knal

PEC startte fris van de lever in de koude, lege Euroborg en dat leverde al snel een kans op voor Kastaneer. Dat was een makkelijk balletje, en doelman Leeuwenburgh kon simpel rapen. Een minuut of tien later had de goalie geen antwoord op een heerlijke knal van Mees de Wit. De bal zwabberde, waaide binnen en gaf PEC het vroege steuntje in de rug dat het zo hard nodig had.

Bij Groningen lukte juist weinig in de eerste helft. Er was een afgekeurde goal van Cyril Ngonge wegens buitenspel, nog een halfbakken schot van diezelfde Ngonge en Kostas Lamprou was attent toen Larsen een keer voor zijn neus opdook. Nee, dan PEC Zwolle. Dat had eigenlijk gewoon op 0-2 moeten staan bij rust. Kastaneer was er ook heel dichtbij met een kopbal, die hij net iets meer naar de hoek had moeten sturen. Nu kon Leeuwenburgh de bal nog over de Groningse lat tikken.

Strijdplan

Het strijdplan van PEC stak op deze koude decemberavond simpelweg prima in elkaar. En zo af en toe kwam er wat geluk bij kijken, zoals bij het ‘voetje’ dat Siemen Voet zette om Strand Larsen vlak na rust het scoren te beletten. Een stap te laat en de spits van Groningen had waarschijnlijk gescoord. Het paste voor PEC echter allemaal precies.

Lang, heel lang leek de tweede zege van het seizoen dan ook aanstaande. Maar in een seizoen waarin het onder de streep vaak tegenzit, loerde in Groningen eveneens de pechduivel. Een kwartier voor tijd kopte Thomas van den Belt de bal pardoes achter z’n eigen doelman in een poging een corner van Groningen uit te verdedigen: 1-1 dus.

Confrontatie met Fortuna

Het lukte de formatie van Schreuder wel om dan in elk geval dat ene punt over de streep te sleuren. Voet kopte de bal in extra tijd zelfs nog tegen de lat. Het verschil met nummer zeventien Fortuna kromp daarmee tot drie punten. Dat, en het goede spel van de eerste helft, zullen PEC het vertrouwen moeten geven voor de rechtstreekse confrontatie met de Limburgers van volgend weekeinde.

FC Groningen - PEC Zwolle 1-1 (0-1). 14. Mees de Wit 0-1, 75. Thomas van den Belt 1-1 (eigen doelpunt). Scheidsrechter: Martens. Gele kaart: Kasanwirjo (Groningen), Kastaneer, Reijnders, Nakayama (PEC).

PEC Zwolle: Lamprou; Kersten, Nakayama, Voet; Reijnders, Van den Belt, Strieder, De Wit; Huiberts, Kastaneer, Adzic (73. Lagsir).

