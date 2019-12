Sterke optreden Thy, maar geen treffer tegen Feyenoord

Kansen

Thy kwam alleen niet tot scoren en die kansen waren er wel in de tweede helft. Al na een paar minuten kopte de Duitse aanvaller de bal na een vrije trap van Gustavo Hamer in de handen van Feyenoord-doelman Nick Marsman, even later probeerde hij het van de rand van het strafschopgebied, maar miste zijn schot kracht. Desondanks speelde Thy een goede wedstrijd, was hij aanspeelbaar en was hij een van de weinige Zwolse spelers die de bal kon vasthouden en verleggen. ,,Het is zo zonde, want in de tweede helft laten we zien dat het wel kan. We hebben echt veel kansen gehad.”