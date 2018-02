Sterkhouders keren terug in basiself PEC Zwolle

Thomas en Saymak moesten de verloren wedstrijden bij AZ en PSV missen vanwege enkelblessures. Achter hun naam stond voor vanavond nog een vraagteken, maar het tweetal is fit genoeg om tegen Heerenveen in actie te komen.

Ook Diederik Boer keert terug in het elftal, de keeper was tegen PSV nog geschorst. Rick Dekker speelt eveneens. Wouter Marinus is de spits.