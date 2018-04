Sterkhouders Sandler en Saymak keren terug in de basis bij PEC Zwolle

Saymak en Sandler, die vorig weekeinde tegen Sparta Rotterdam nog ontbraken vanwege blessures, zijn weer fit. Zij staan in het zuiden van Limburg weer als basisspeler op het veld. Voor de jonge Sepp van den Berg (16) betekent dat een terugkeer naar de bank. ,,Fijn om tegen het einde aan zo veel mogelijk spelers te hebben om uit te kiezen”, zei Van ’t Schip.

De enige speler die er - los van de langdurig geblesseerden Stef Nijland en Dico Koppers - niet bij is, is Wouter Marinus. De middenvelder raakte dinsdagavond bij de beloften van PEC Zwolle geblesseerd aan zijn knie toen hij na zijn doelpunt vervelend terechtkwam. ,,Hij heeft een pijnlijke binnenband”, verklaarde Van ’t Schip. ,,Het is afwachten wat de exacte schade is.”