Stiften met Albert en Damian van der Haar: ‘Ik heb mijn vader een Porsche beloofd’

In de zevende Zwolse aflevering is het zo vader, zo zoon. In het stadion van PEC gaan we op zoek naar de band tussen Albert en Damian van der Haar. ,,Als ik thuis verlies met kaarten, is het huis te klein”, zegt de jongste, die zijn vader vanaf de penaltystip de paal ziet raken. Net als in 2004, toen de captain tegen zijn nieuwe club Willem II een strafschop miste en Zwolle een week later zag degraderen. Matchfixing? Senior lacht: ,,Welnee, maar dankzij jou achtervolgt me vijftien jaar later nog. Ik gaf alles voor Zwolle. Willem II speelde ook nergens meer om.” Hij krijgt bijval van zijn zoon: ,,Dat zou mijn vader nooit bewust doen.”