Stiften met Dico Koppers: Als Ajax de titel en de Champions League wint, mag de beker naar Willem II

Johan Inan en Dennis Arentsen, die respectievelijk PEC en Go Ahead Eagles schaduwen voor De Stentor, blikken in Stiften tweewekelijks en beurtelings vooruit op een wedstrijd met een oude bekende. Tussen de vragen door geven de clubwatchers de gasten de kans hun traptechniek en voorspellende gaven te etaleren.

Voor de achtste Zwolse aflevering streken we neer bij amateurclub SCH ‘44 in Harmelen, waar Koppers op zijn tiende werd gescout door Ajax. Daar doorliep hij de jeugdopleiding met onder meer Joël Veltman. De vrienden kwamen elkaar vorig jaar in Zeist weer tegen, waar de backs revalideerden van zware blessures. ,,Ik herstelde van een gescheurde achillespees toen ik ineens weer ‘pang’ en besefte dat het opnieuw mis was. Dan denk je wel: Gaat dit nog goed komen?” Inmiddels is Koppers, wiens contract afloopt in Zwolle, na bijna twee jaar weer helemaal fit. ,,Ik hoop dat de trainer mij nog wat minuutjes gunt dit seizoen. Straks bij een nieuwe club wil ik gewoon weer volle bak voetballen.”