Stiften met Frank Olijve: Van Laguna Beach vervroegd naar de Achterhoek, met dank aan Donald Trump

In de vierde Zwolse aflevering vertelt Olijve over zijn avonturen in Californië, waar hij een half jaar voor Orange County op het tweede niveau in Amerika voetbalde. ,,Dat was geweldig. We woonden in één van de mooiste staten. Voor uitwedstrijden zaten we soms een paar uur in het vliegtuig. Dan kwamen we aan, hadden we twee uur tijdsverschil en moesten we onder tropische temperaturen voetballen. Toen president Donald Trump alle visums liet halveren, kon mijn partner niet langer blijven en moesten we na een half jaar terug naar Nederland.”