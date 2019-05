Stiften met Jan van Raalte: ‘Ik had Bert Konterman graag als trainer van PEC Zwolle gezien’

Voor de negende Zwolse aflevering werden we thuis bij Van Raalte uitgenodigd in het Friese Harkema. De gestopte amateurtrainer toonde zijn prijzenkast (in wat door zijn zoons ‘de egokamer’ wordt genoemd), vertelde over zijn plannen om er nog meer met de boot op uit te trekken en wierp als voormalige middenvelder van PEC en VVV een blik op de vacante trainerspost in Zwolle, die waarschijnlijk bezet zal gaan worden door Maurice Steijn. ,,Ik vraag me af of hij zo aanvallend is ingesteld als PEC altijd geweest is. Ik had graag gezien en verwacht dat de club voor een trainer uit de regio was gegaan. Bert Konterman had mij bijvoorbeeld een uitstekende kandidaat geleken.”