Stiften met Van Oostrum: Oud-spits schiet nog altijd met scherp en bakt met liefde in De Polderpannenkoek

Johan Inan en Dennis Arentsen, die respectievelijk PEC en Go Ahead Eagles schaduwen voor De Stentor, blikken in Stiften tweewekelijks en beurtelings vooruit op een wedstrijd met een oude bekende. Tussen de vragen door geven de clubwatchers de gasten de kans hun traptechniek en voorspellende gaven te etaleren.

In de zesde Zwolse aflevering gaan we op bezoek bij Van Oostrum, die zowel PEC als FC Emmen diende. In Drenthe scoorde hij aan de lopende band en de Amsterdammer hielp PEC - na een zware knieblessure - met twee goals aan de laatste competitiezege op Ajax. Als trainer van derdeklasser Batavia ‘90 trakteerde hij zeven weken op rij op gebak en is hij dus mede-eigenaar van De Polderpannenkoek. ,,Zo’n restaurant wilde ik al toen ik bij Emmen speelde”, stelt Van Oostrum, even nadat zijn buurvrouw zijn voltreffers zat is. ,,Ik maak de pannenkoeken nu met net zo veel zorgvuldigheid als mijn goals vroeger.”