Stiften met voetbalschoolhouder Joey van den Berg: ‘De echte wereld komt nu om de hoek kijken’

VIDEOJoey van den Berg sorteert, nu hij bij NEC volledig uit de gratie is geraakt, voor op een leven na het voetbal. De eerste stap? Een eigen voetbalschool in Meppel. ,,Ik zie overal mooie pannapleintjes en voetbalkooitjes. Daar speelt alleen niemand.”, zegt de voormalige PEC Zwolle-verdediger in Stiften.

Van den Berg trapt bij amateurclub Alcides het nieuwe seizoen af van de wekelijkse videorubriek van de Stentor, waarin met een oude bekende van PEC Zwolle of Go Ahead Eagles het voetbalweekend wordt doorgenomen. ,,Waarom hier? Omdat ik hier echt leuke tijden heb gehad als jeugd- en eerste elftal-speler en omdat ik hier ben begonnen met een voetbalschool. Ik heb binding met deze club.”

Met UTSA wil Van den Berg alvast iets terugdoen voor de club die hem ruim tien jaar geleden, toen de voormalige jeugdinternational van Oranje zijn talent vergooide, hielp alsnog een mooie profloopbaan van de grond te krijgen. Na de eerste proeftraining vorige week gaat de cyclus van tien trainingen op sportpark Ezinge deze week van start voor kinderen tot 13 jaar.

,,Het heet baas over de bal. Ik denk dat we een goed plan hebben. Ik vind het leuk om met jongeren te werken en vooral om ze beter te zien worden. De basistechniek is alles. Vroeger voetbalden we veel buiten. Nu zie ik overal de mooiste kooitjes en pannapleintjes. Daar speelt alleen niemand. Alles verandert. Wij willen kinderen de mogelijkheid geven om hun techniek bij te schaven en beter te worden. Ik weet zeker dat als je ergens beter in wordt, je er ook veel plezier in gaat hebben.”

De voetbalschool runt Van den Berg niet alleen. Onder meer boezemvriend Marc van Eijk, die hij in de jeugd van sc Heerenveen leerde kennen, voorziet de kinderen van oefenstof die profclubs hun jeugd ook voorschotelen. ,,Mijn carrière loopt tegen het einde. Ik ben dus al wel een beetje aan het voorsorteren. Je bent wel bezig met wat je hierna wil. Hier ben ik wel heel gemotiveerd in.”

Tussen de beloften van NEC

De hoop op een nieuwe kans bij NEC brokkelt bij Van den Berg steeds verder af. De routinier werd vorig jaar overgenomen van Reading, waar hij twee seizoenen eerder op een haar na promotie naar de Premier League misliep. Afgelopen zomer kreeg Van den Berg na een pover debuutseizoen in Nijmegen te horen dat hij niet langer onderdeel uitmaakte van de hoofdmacht. De 250 km die hij dagelijks op en neer tuft tussen Meppel en Nijmegen, hebben Van den Berg nog geen seconde speeltijd in het slecht draaiende eerste elftal van NEC opgeleverd.

,,Ik bal lekker in het tweede”, stelt Van den Berg nuchter. ,,Ik vind het lekker om te voetballen en te trainen. Als je dat met veel tegenzin doet, wordt het een ander verhaal. Bij NEC hadden ze het idee dat ik geen reserverol bij het eerste elftal wilde vervullen. Ik was gemotiveerd om dat te doen. Ik ben van mening dat ik nog steeds een meerwaarde kan zijn voor het eerste elftal. Maar als de club anders beslist, heb je je daar bij neer te leggen. Zo werkt het nou eenmaal.”

Pogingen om zijn tot medio 2020 lopende contract te ontbinden liepen op niets uit. Ondertussen liep Van den Berg een overstap naar Cambuur mis. In de winterstop krijgt hij een nieuwe kans om zich aan zijn uitzichtloze situatie te onttrekken. Of hij het al tijd vindt om bij hoofdklasser Alcides af te bouwen en de cirkel rond te maken? ,,Zo lang ik me fit voel, zou het zonde zin om hier weer aan de slag te gaan. Dat kan altijd nog.”

Veel te danken aan Alcides

Alcides hoeft, als het zover is, ook geen contract op te stellen voor haar bekendste jeugdexponent. ,,Van deze mensen zal ik geen geld vragen”, legt Van den Berg uit. ,,In mijn moeilijke periode kon ik hier terecht. Jan Bos, die nu nog vice-voorzitter is, financierde mijn komst. Hij zit er nog. Hij is een man van de club. Ik ging van amateurcontract naar amateurcontract bij profclubs. Ik moest inmiddels geld verdienen. Hij zei: ‘Als je het goed doet, kun je nog steeds naar het betaalde voetbal’. Daar deed ik lacherig over. De profwereld heeft zijn beperkingen. Hier groeide ik, sociaal en daardoor als mens. Deze club heeft me weer klaargestoomd voor het profvoetbal. Daar ben ik Alcides dankbaar voor. Dus nee, ik zal ze hier niet weer de zakken leegtrekken.”

Naast het amateurvoetbal sluit de oud-speler van Reading een nieuw avontuur over de grens min of meer uit. ,,Een buitenlands avontuur zou ik alleen moeten aangaan. Ik ga echt niet meer slepen met mijn gezin voor een jaar. Dan moet het financieel wel héél aantrekkelijk zijn. Zelfs dan vraag je je af: moet ik dit wel willen?”

Trainersdiploma's, Henk Timmer en FOX Sports

Van den Berg hoopt in de winterstop bij een andere Nederlandse profclub emplooi te vinden. Verder oriënteert hij zich op een leven na het voetbal. Van alles passeert daarbij de revue. Zaakwaarnemers Henk van Ginkel en Henk Timmer voegen de extraverte Drent graag toe aan hun team. Van den Berg overweegt sterk meer trainersdiploma’s te gaan halen en zijn uitgesproken mening over voetbal op tv ventileren ziet hij ook best zitten. ,,Je moet alleen wel gevraagd worden. Ik kan moeilijk FOX Sports bellen en zeggen: Luister, zet mij eens langs dat veld.”

,,Ik ben er nog niet over uit”, vervolgt hij. ,,Ik kan nog zoveel kanten op. Ik voel me nog steeds voetballer. Daardoor ben je niet fulltime met na je carrière bezig. De voetbalschool is vooral leuk als start. Dat moet groeien. Daar kan je ook niet van leven. Ik moet het allemaal nog uitpluizen. Dingen kunnen van buiten leuk lijken, maar in de praktijk geen kloten aan zijn. Er breekt een interessante periode voor me aan. Het klinkt cliché, maar mijn leven begint nu pas. Na tien jaar als prof komt de echte wereld nu voor mij om de hoek kijken. Ik kan zoveel kanten op, maar ik weet nog niet goed wat ik goed kan. Dat moet ik nu gaan uitpluizen om ergens tegenaan te lopen wat ik heel leuk ga vinden.”