Stug PEC Zwolle houdt stand in Tilburg en noteert eerste clean-sheet van het seizoen

Negentien competitiewedstrijden lang lukte het PEC Zwolle niet: de nul houden. Telkens weer moest de eredivisionist minstens een goal slikken. In duel nummer twintig, in Tilburg tegen het verrassend sterk presterende Willem II, was alles anders en noteerde de Zwolse club de eerste clean-sheet van het seizoen.

Schorsing Paal

Die 0-0 werd in een spannende slotfase met hangen en wurgen over de streep getrokken. Want PEC speelde meer dan tien minuten lang met een mannetje minder, toen Thomas Lam aan de noodrem trok en een directe rode kaart kreeg van scheidsrechter Erwin Blank. Eerder in de wedstrijd liep Kenneth Paal al tegen een schorsing aan door zijn vijfde gele prent van het seizoen te pakken.