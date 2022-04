Stunt tegen Ajax is net een brug te ver voor PEC

Het is PEC Zwolle niet gelukt om koploper Ajax punten af te snoepen. In de Johan Cruijff Arena voetbalde de ploeg van Dick Schreuder goed mee met de gedoodverfde kampioen en kreeg het ook een aantal prima mogelijkheden, maar aan het eind van de rit stond er toch een eindstand van 3-0 op het bord.

Schreuder had aangekondigd dat PEC gewoon zijn eigen spel ging spelen in de hoofdstad en die uitspraken bleken geen gebakken lucht. De Zwollenaren begonnen brutaal en hadden na een minuut al voor kunnen staan. Doelman Maarten Stekelenburg zat helemaal mis, waardoor Chardi Landu de bal voor het inkoppen had. De bal verdween echter over.

Tadic opent score

De 21-jarige Landu speelde in de plaats van Oussama Darfalou, die niet op tijd fit was. Samen met Daishawn Redan en Gervane Kastaneer vormde de jeugdexponent een snel en beweeglijk aanvalstrio, die de Amsterdammers bij vlagen aardig wat problemen verzorgde. Toch was het de ploeg van Erik ten Hag die na een aantal mogelijkheden toeslag. Dusan Tadic kreeg de bal met een half uur op de klok voor zijn voeten en volleerde de bal in één keer achter doelman Kostas Lamprou.

PEC liet zich niet van de wijs brengen door die tegenvaller en bleef de aanval zoeken. De hoofdstedelingen bleken echter dodelijk in de afronding. Vlak na rust werd de wedstrijd praktisch in het slot gegooid. Jurriën Timber raakte nog de paal, maar via Davy Klaassen was het in de rebound alsnog raak.

Genadeklap

Het bleek de genadeklap voor ‘De Blauwvingers’, die het daarna Ajax nooit echt meer moeilijk konden maken. Onder andere Haller liet een enorme kans op 3-0 liggen, maar een kwartier voor tijd viel deze alsnog: Klaassen haalde vanaf twintig meter uit en de bal belandde schitterend in de kruising.

Een eindstand van 3-0 suggereert een kansloze nederlaag voor PEC, maar de realiteit is dat er met en beetje meer geluk en zorgvuldigheid in de afronding wel degelijk een resultaat in had gezeten. Het spel moet in ieder geval voldoende aanknopingspunten geven om de resterende drie wedstrijden tegen FC Utrecht, Sparta Rotterdam en PSV met vertrouwen in te gaan.

