Succestrainer Dick Schreuder vertrekt per direct bij PEC Zwolle, Johnny Jansen wordt opvolger

met poll & quizPEC Zwolle en hoofdtrainer Dick Schreuder (51) gaan uit elkaar. De oefenmeester, die nog een contract had voor twee seizoenen, vertrekt per direct en gaat aan de slag als hoofdtrainer elders in Europa. PEC heeft zijn opvolger al klaarstaan.

Voor Schreuder komt hiermee een einde aan een ruim anderhalf jaar durend dienstverband in Zwolle. Afgelopen jaren stond hij al in de belangstelling van meerdere clubs. Hij kiest nu voor een avontuur in het buitenland. Assistent-trainer Johan Plat gaat met hem mee.

,,Voor de kans die me nu is aangeboden wil ik gaan’’, stelt de trainer in een persbericht. ,,Een goed moment om te vertrekken is er nooit, maar ik wil mijn opvolger ook de kans geven vanaf de voorbereiding met dit team aan de slag te gaan. Daarom verlaat ik PEC Zwolle nu voor een nieuwe project elders”.

Nieuwe coach

PEC gaat met Johnny Jansen in zee als nieuwe coach. De trainer is momenteel werkzaam in Libanon, bij Safa Beirut SC. De 48-jarige Fries was tussen 2019 en 2022 nog hoofdcoach van SC Heerenveen. Jansen gaat een tweejarig contract ondertekenen bij PEC.

Schreuder was trainer in Zwolle sinds november 2021, toen hij Art Langeler opvolgde. Hij kon degradatie niet meer voorkomen, maar zorgde er wel voor dat zijn ploeg binnen een jaar terugkeerde naar de eredivisie. De trainer kreeg gisteren nog de Rinus Michels Award uitgereikt voor die prestatie.

Nee tegen Fortuna en Groningen

Eerder zei hij onder meer nee tegen een overstap naar Fortuna Sittard en FC Groningen, omdat hij met PEC Zwolle wilde promoveren. Nu de missie is voltooid, vindt Schreuder het tijd voor een nieuwe stap. Het is nog niet bekend bij welke club Schreuder aan de slag gaat.

PEC Zwolle stelt ‘op hele korte termijn’ de opvolger van Dick Schreuder te presenteren. De promovendus begint vandaag als eerste club in de eredivisie aan het nieuwe seizoen. Henry van der Vegt staat om 10.30 uur voor de groep.

