Supporters doorstaan de kou en zien PEC Zwolle nipt van laagvlieger winnen

PEC Zwolle heeft maandagavond in eigen huis een zakelijke overwinning geboekt tegen Helmond Sport. De nummer achttien werd met 1-0 verslagen door een doelpunt van Thomas van den Belt. De middenvelder was alweer voor de zevende keer dit seizoen trefzeker.

‘We staan lekker in de kou’, zongen de de supporters op de Noordtribune toen de thuiswedstrijd van PEC Zwolle al even op gang was. Een variant op het lied ‘We staan lekker in de zon’, dat de aanhang vaker zingt. Want wie op maandagavond met -4 op de thermometer naar het stadion gaat, heeft wel wat voor de club over.

De avond begon in elk geval wel hartverwarmend, met een indrukwekkend eerbetoon aan de supporters die in het afgelopen jaar overleden. Tijdens de zogenoemde ‘Memorial Match’ werden fakkels afgestoken bij de spelersopkomst, terwijl You’ll never walk alone klonk. Meteen na de aftrap, toen de rookwolken waren weggetrokken, werd een minuut lang geapplaudisseerd.

Half uur

Van het spel óp het veld kregen de supporters het iets minder warm. Waar PEC Zwolle al snel via Younes Taha en Lennart Thy mogelijkheden had op een vroege voorsprong, duurde het een half uur voordat het eerste doelpunt viel.

Het was Thomas van den Belt die de supporters liet juichen, nadat hij indribbelde en met wat geluk de bal mee kreeg. De middenvelder schoot daarna de 1-0 achter doelman Mike Havekotte, alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen. Niet veel later kreeg hij een opgelegde kans op 2-0, maar de grensrechter stak de vlag - onterecht - de lucht in voor buitenspel.

Eerste basisplaats

Bij PEC Zwolle had Samir Lagsir voor het eerst een basisplaats. De aanvaller was lange tijd uit de roulatie nadat hij begin dit jaar zijn kruisband scheurde op het trainingskamp in Epe. Hij speelde samen met Younes Taha achter spits Lennart Thy en hield daarmee Tomislav Mrkonjic op de bank.

Verder hield trainer Dick Schreuder vast aan de namen die tegen NAC Breda, FC Eindhoven en FC Oss voor drie overwinningen op rij zorgden. De Zwollenaren hoopten die vorm na ruim drie weken zonder officiële wedstrijd nog even door te trekken.

Tegen Helmond Sport ging het, in tegenstelling tot de voorgaande drie wedstrijden, allemaal niet heel soepel op het veld, dat van een afstandje bevroren leek. De ploeg kwam ook niet in grote problemen, want Helmond Sport kreeg amper kansen.

Rentree Beelen

In de slotfase waren de Zwollenaren nog een aantal keren dicht bij de 2-0. Zo schoot Thomas Beelen, die zijn rentree maakte na twee maanden blessureleed, raak uit een corner. Ook hij zag de vlag in de lucht gaan. Even later schoot Taha nog op de keeper.

Het bleef bij 1-0, waardoor alle supporters toch met een goed gevoel naar huis konden om daar op te warmen. PEC blijft op twee punten van koploper Heracles Almelo en kan vrijdag tegen Roda JC de tweede periode pakken, als Heracles punten laat liggen tegen FC Dordrecht.

PEC Zwolle - Helmond Sport 1-0 (1-0). 30. Thomas van den Belt 1-0

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, R. van den Berg (64. Beelen), Van Hintum; Görlich (64. Chirino), Van den Belt, D. van den Berg, Tutuarima (90+1. Kersten); Lagsir, Taha (80. Caschili); Thy.

