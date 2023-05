Supporters PEC sturen pallet bier naar Breda bij puntverlies Heracles: 'Het kan daar behoorlijk spoken'

Nu de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie bijna tot een apotheose komt, trekken de supporters van PEC alles uit de kast om hun ploeg te steunen. Om ervoor te zorgen dat grootste concurrent Heracles vrijdag punten morst tegen NAC, is zelfs de hulp van het Breda’se publiek ingeschakeld. En uiteraard staat daar wat tegenover.

Na een pijnlijke avond in Eindhoven tegen Jong PSV raakte PEC Zwolle afgelopen maandag de koppositie kwijt aan Heracles. De ploeg uit Almelo staat op doelsaldo bovenaan en stevent daarmee af op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Met nog twee wedstrijden te gaan kan er nog van alles gebeuren, maar helemaal in eigen hand heeft de ploeg uit PEC het niet meer.

Reden voor de aanhang van PEC om hogere machten aan te roepen. De supportersvereniging heeft de supporters van NAC Breda, dat vrijdagavond in Breda tegen Heracles speelt, een pallet bier beloofd wanneer het NAC lukt om een resultaat te behalen. De pallet, zo'n 50 kratjes, worden dan zaterdag persoonlijk in Breda afgeleverd.

Een ludieke actie en ook wel een opvallende. Dat selecties elkaar nog wel eens een bonus of envelop willen toeschuiven is bekend. Maar supporters die elkaar bedankjes beloven, dat is opvallend. Maar volgens Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersclub van PEC, is dat helemaal niet zo gek.

,,Het is een lampje dat gisteren bij mij begon te branden. Daar in Breda in het Rat Verlegh Stadion, kan het behoorlijk spoken als het publiek erachter gaat staan. Dat is zeker van invloed op wat er op het veld gebeurd. Ik heb contact gehad met de club en het volledige bestuur was enthousiast. Er is een bericht uitgegaan naar de supporters.”

NAC staat op de vijfde plek en heeft zich al gekwalificeerd voor de play-offs. Die buit is voor de ploeg uit Breda dus al binnen. Eikelboom hoopt met de ludieke actie toch op een kolkend stadion waarbij de sfeer overslaat op de spelers. ,,We hebben het niet meer in eigen hand en dan moet je soms de omstandigheden een handje helpen. Nooit geschoten is altijd mis.”

