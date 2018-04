Supporters PEC Zwolle halen verhaal na blamage tegen FC Twente

De bus met spelers en stafleden arriveerde rond 22.00 uur bij het stadion, toen bleek dat tientallen supporters verhaal kwamen halen over de wanvertoning in Enschede en het verder op de tocht geraakte ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. De teleurgestelde groep werd aanvankelijk door trainer John van ’t Schip toegesproken, waarna ook spelers Diederik Boer, Kingsley Ehizibue, Bram van Polen, Piotr Parzyszek en technisch directeur Gerard Nijkamp in het supportershome met fans in conclaaf gingen.

Frustraties

,,Zij wilden hun frustraties uiten en ik snap dat wel”, laat aanvoerder Van Polen weten. ,,Het is voor ons niet het meest leuke maar het hoort erbij. De sfeer was ook absoluut niet grimmig. Als er gescholden zou worden, had ik er meteen wat van gezegd. Dat was niet nodig. We delen dezelfde pijn nu het minder gaat. Dat verwerk je dan met elkaar. Uithuilen en verder gaan, want als we straks van Willem II winnen, hebben we de play-offs misschien alsnog bereikt. Zo snel kan het gaan. Dan moeten we alleen stukken beter spelen.”