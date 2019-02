Supporters PEC Zwolle woest na verplaatsen Ajax-uit: ‘Hoe leg je dit uit aan al die gezinnen?’

VideoFreddy Eikelboom is als voorzitter van de supportersclub van PEC Zwolle witheet van woede over het besluit van voetbalbond KNVB om de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verplaatsen van zaterdag 2 maart naar woensdagavond 13 maart. En dan ook nog eens op het ondoenlijke tijdstip van 18.30 uur. ,,Los wat dit sportief voor PEC Zwolle betekent, is dit een ramp voor supporters. Aan Jan met de pet wordt in voetballand weer eens niet gedacht.”

De KNVB heeft vanuit ‘landsbelang’ besloten om de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verplaatsen. De club uit Amsterdam speelt immers drie dagen na 2 maart in Madrid voor een plek in de kwartfinale van de Champions League. De voetbalbond vindt het belangrijk dat Ajax zich goed kan voorbereiden en die plek verzilvert, omdat het zou kunnen betekenen dat Nederland op den duur meer ploegen aan Europese competities mag afvaardigen.

Dat kan allemaal wel zo zijn, vindt Eikelboom, maar daar had dan ook wel wat eerder over nagedacht kunnen worden. ,,Het competitieschema van de eredivisie staat al het hele jaar vast. Nu is deze wedstrijd al van de zondag naar de zaterdag vervroegd. Hou het daar dan ook bij.”

Voor supporters van PEC Zwolle is het volgens de supportersvoorzitter ondoenlijk om op een woensdagmiddag naar Amsterdam te reizen om daar hun club aan te moedigen. De wedstrijd begint immers al om 18.30 uur en doorgaans staat Nederland dan vol met files. ,,Maar dat niet alleen, er zijn nu hele gezinnen die er rond de wedstrijd van 2 maart een weekendje Amsterdam van wilde maken. Hoe leg je dat uit aan mensen in de zorg die daarvoor speciaal vrij hebben genomen, overnachtingen hebben geboekt en nu zo kort voor tijd horen dat de wedstrijd is verplaatst?”

Hoe de supportersclub ‘officieel’ gaat reageren is nog even afwachten, maar dat er een statement komt daar kunnen de KNVB, Ajax en de rest van Nederland op rekenen. Eikelboom heeft het hardop denkend voorzichtig over ‘een kort geding’, maar zwakt die woorden later iets af. ,,Als PEC juridische stappen onderneemt dan zullen wij die zeker steunen.”

Volgens Eikelboom is dit echter opnieuw het bewijs dat ‘de gewone supporter’ in de voetbalwereld niet meer serieus wordt genomen en dat alles tegenwoordig om mediagelden draait. Ook vindt hij het ‘belachelijk’ dat de naar woensdag verplaatste wedstrijd tussen Ajax en PEC niet later dan 18.30 uur kan beginnen, omdat competitiewedstrijden niet tegelijk met de Champions League - later die avond - mogen beginnen. ,,Gisteravond (woensdag, red.) speelde Paris Saint-Germain ook gewoon competitievoetbal tijden de Champions League. Flauwekul dus.”