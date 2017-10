Supporters PEC Zwolle zetten kampioensfeest alvast in de agenda

10 gespeeld, 21 punten en derde op de ranglijst achter PSV en Ajax; PEC Zwolle beleeft dit seizoen een droomstart. ,,Het sprookje is nog steeds gaande'', stelde trainer John van 't Schip zaterdagavond na de overwinning op ADO Den Haag.

Als het aan de supporters ligt, duurt dat sprookje zo lang mogelijk en resulteert het uiteindelijk in het landskampioenschap, zo blijkt uit een Facebookevenement dat is aangemaakt. De datum staat al bij bijna 800 mensen in de agenda: 29 april na het thuisduel tegen Willem II.