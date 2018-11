Supporters: ‘Van ’t Schip heeft z’n langste tijd bij PEC wel gehad’

Drie nederlagen op rij tegen drie directe concurrenten en een voorlopige plek vijftien met slechts elf punten zijn voor de vaste, wat oudere supportersschare echter geen reden om weg te blijven bij de training. De Stentor ging maandagmorgen langs bij ze om te horen of ook zij vinden dat de malaise aan de trainer ligt en of ze verwachten of het Twente-scenario PEC bespaard zal blijven. En dat denken ze.