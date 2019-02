Supportersclub PEC Zwolle schrijft furieuze brief aan KNVB: ‘Klassenjustitie’

videoDe supportersclub van PEC Zwolle heeft in een brief aan de KNVB flink uitgehaald naar de bond en competitieleider Jan Bluyssen. Het verplaatsen van de wedstrijd Ajax - PEC Zwolle riekt volgens de supporters naar ‘klassenjustitie’.

Eerder vandaag liet voorzitter van de supportersclub Freddy Eikelboom al tegenover de Stentor weten dat het verplaatsen van de wedstrijd ‘een ramp voor supporters’ is. Hij kondigde toen ook al een officieel statement aan.

Dat statement is er nu. En hij is niet mals. In een brief van ruim 400 woorden richting de KNVB wordt de beslissing volledig onderuit geschoffeld. Naast de verplaatsing van het duel van het weekend (zaterdag 2 maart) naar een doordeweekse dag (woensdag 13 maart), wordt ook het nieuwe tijdstip (18.30 uur) bekritiseerd. ‘Voor de gewone supporters afschuwwekkend’, schrijft Eiekelboom.

‘Geen gevoel’

Eikelboom stelt in de brief dat de KNVB ‘geen enkel gevoel en begrip’ heeft voor het effect dat de beslissing heeft op de gewone man. ‘Heeft u enig idee, hoe lang de voorverkoop en de voorbereidingen van deze wedstrijd al loopt? Heeft u enig idee, hoe de hard werkende supporters zich in bochten moeten wringen en plannen maken om hun favoriete club te kunnen bezoeken, zowel thuis als uit? Nee, dat heeft u schijnbaar niet! De gewone supporter is reeds allang uit uw zichtveld verdwenen!’

De supportersclub eist in de brief dat de KNVB ‘ervoor zorgt dat de competitie ordentelijk verloopt, zonder dat dit een negatief effect heeft op de competitie of welke club dan ook’. Volgens de club is dit nu niet het geval: ‘Dit riekt wat ons betreft naar klassenjustitie’.

‘Willekeur’

Dat de KNVB opvoert dat de verplaatsing ten goede komt aan het Nederlandse voetbal - de punten die Ajax in Europa kan verdienen zouden voor iedereen van belang zijn - is wat de PEC-fans betreft niet genoeg. ‘Dit mag niet ten koste gaan van het individu, in dit geval nu PEC Zwolle. Er zijn betere oplossingen denkbaar, dan wat u nu heeft besloten. Of is deze vorm van willekeur straks beleid en betekent dit dat alle eredivisie clubs die zich kwalificeren in de toekomst een soortgelijke behandeling krijgt? Immers het UEFA punten coëfficiënt geldt niet alleen dit seizoen, maar ook komende jaargangen!’

Eikelboom sluit af met het verzoek het uitduel tegen Ajax weer te herplannen naar de vorige datum. Bovendien geeft hij nog een extra suggestie: ‘In het slechtst denkbare geval had u wedstrijd kunnen programmeren op vrijdag 1 maart, maar ook dit is geen favoriete voetbalavond.’