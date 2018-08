Surprise Genreau achterhaalt topscorer Flemming net niet in oefencampagne

PEC Zwolle trof in aanloop naar de competitiestart in negen oefenduels, waarvan drie met amateurclubs, 26 keer doel. Flemming nam zeven doelpunten voor zijn rekening. Dat deed de van Ajax overgenomen aanvallende middenvelder in de eerste vijf vriendschappelijke wedstrijden van het seizoen.

De productie van Flemming werd vervolgens niet meer overtroffen, al kwam Genreau daar nog heel dichtbij in het tweede deel van de voorbereiding. Tegen Hannover, Levante en RKC ontpopte de omgedoopte middenvelder zich tot goudhaantje met vier goals. Daarmee bracht hij zijn totaal op zes doelpunten, één minder dan Zian Flemming.

Luxeprobleem

In de vrije rol rechts in de aanval verving Genreau de geblesseerde Namli deze voorbereiding met verve. De smaakmaker van vorig seizoen deed de afgelopen week nog wedstrijdritme op na een knieblessure. En aangezien PEC Zwolle de voorbije wedstrijden met Genreau in de beoogde basisploeg sterk voor de dag kwam, is de kans ook groot de Australische huurling vrijdag tegen Heerenveen aan de aftrap verschijnt.

Volledig scherm Denis Genreau, die hier tegen Levante één van zijn zes treffers in de oefencampagne viert, heeft zijn coach met een luxeprobleem opgezadeld. © Niels Boersema

Eerder liet trainer John van 't Schip nog weten zijn protegé bij de start van de eredivisie niet in de basis te verwachten, ook omdat hij voorzag dat de het talent van Melbourne City, waarop PEC een optie tot koop heeft bedongen, tijd nodig zou hebben om zich aan te passen in Zwolle. De verwachting is dan ook dat Namli zijn plek in het elftal zal heroveren als hij weer helemaal wedstrijdfit wordt en niet onverhoopt alsnog vertrekt.

Van Duinen en Leemans

Recordaankoop Van Duinen vond zijn naam in de maand juli vijf keer (twee penalty's) terug op het scorebord. Een andere aankoop, Clint Leemans, opende de score tegen Levante vorige week en afgelopen zaterdag bepaalde hij tegen RKC met een benutte strafschop op 3-0. Ook Terell Ondaan liet PEC Zwolle in de voorbereiding twee keer juichen.

Doelpuntenmakers PEC Zwolle, voorbereiding seizoen 2018/2019:

Zeven doelpunten

Zian Flemming

Zes doelpunten

Denis Genreau

Vijf doelpunten

Mike van Duinen

Twee doelpunten

Clint Leemans en Terell Ondaan